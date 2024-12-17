Задвухсочено более 1,5 тысячи оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Темпы, с которыми россияне гибнут на нашей территории, действительно впечатляют.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 17 декабря составили 765 110 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1 600 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 17.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 765 110 (+1600) человек

танков ‒ 9567 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 19751 (+15)

артиллерийских систем – 21159 (+8)

РСЗО – 1256

средства ПВО ‒ 1025

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20406 (+16)

крылатые ракеты ‒ 2943

корабли /катера ‒ 28

подлодки ‒ 1

автомобильной техники и автоцистерн – 31550 (+70)

специальная техника ‒ 3650

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 16 декабря общие боевые потери российских окупантов составляли 763 510 человек. За сутки было ликвидировано еще 1070 захватчиков.

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