Задвухсочено более 1,5 тысячи оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Темпы, с которыми россияне гибнут на нашей территории, действительно впечатляют.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 17 декабря составили 765 110 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1 600 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 17.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 765 110 (+1600) человек
- танков ‒ 9567 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 19751 (+15)
- артиллерийских систем – 21159 (+8)
- РСЗО – 1256
- средства ПВО ‒ 1025
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20406 (+16)
- крылатые ракеты ‒ 2943
- корабли /катера ‒ 28
- подлодки ‒ 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 31550 (+70)
- специальная техника ‒ 3650
Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 16 декабря общие боевые потери российских окупантов составляли 763 510 человек. За сутки было ликвидировано еще 1070 захватчиков.
Читайте также: