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Задвухсочено более 1,5 тысячи оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Задвухсочено более 1,5 тысячи оккупантов за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Армия РФ / Фото: Associated Press

Темпы, с которыми россияне гибнут на нашей территории, действительно впечатляют.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 17 декабря составили 765 110 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1 600 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 17.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 765 110 (+1600) человек
  • танков ‒ 9567 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 19751 (+15)
  • артиллерийских систем – 21159 (+8)
  • РСЗО – 1256
  • средства ПВО ‒ 1025
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20406 (+16)
  • крылатые ракеты ‒ 2943
  • корабли /катера ‒ 28
  • подлодки ‒ 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31550 (+70)
  • специальная техника ‒ 3650

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 16 декабря общие боевые потери российских окупантов составляли 763 510 человек. За сутки было ликвидировано еще 1070 захватчиков.

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