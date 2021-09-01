Заехали на авто и танцевали на капоте: под Одессой нетрезвая молодежь устроила свою праздничную линейку в учебном заведении

Заехали на авто и танцевали на капоте: под Одессой нетрезвая молодежь устроила свою праздничную линейку в учебном заведении

На ребят в полиции составили протоколы.

В Одесской области трое молодых устроили шоу на территории профессионально-технического лицея, где один из них учится. Ребята заехали во двор на авто ВАЗ, включили громкую музыку и устроили танцы.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Инцидент произошел сегодня, 1 сентября, утром в Подольске. Трое нетрезвых юношей перед началом праздничной линейки заехали во двор Подольского профессионально-технического лицея на авто ВАЗ, включили громкую музыку и стали танцевать на крыше автомобиля.

"Танцы" пресекли правоохранители, которых вызвали педагоги лицея.

Патрульные забрали танцоров в участок, где за появление в общественном месте в пьяном виде на 16-ти и 17-летнего братьев полицейские составили протоколы по ст. 178 КУоАП, а на старшего из них — еще и за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). 18-летний водитель автомобиля за вождение транспортом в нетрезвом состоянии отвечать по ст. 130 этого же кодекса.

"Административный протокол ювенальные полицейские составили еще одного несовершеннолетнего — 17-летнего студента этого учебного заведения, который пришел на линейку в состоянии опьянения. Торжественные мероприятия прошли по плану, а правонарушители будут отвечать согласно действующему законодательству", — прокомментировал событие начальник Подольского РУП Александр Ноздратенко.

Напомним, что во временно оккупированном Россией Севастополе во время открытия форума "Армия 2021" показали странный перформанс — "танковый балет".

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