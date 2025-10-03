ЗАЭС больше недели работает от дизель-генераторов: Минэнерго заявило об угрозе

ЗАЭС. / © Associated Press

Запорожская АЭС от 23 сентября работает в режиме питания от резервных дизель-генераторов. Это создает серьезные опасности. Ведь генераторы, как сама станция, не рассчитаны на столь длительную работу.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики по европейской интеграции Ольги Юхимчук.

"Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго. Кроме того, мы располагаем информацией, что на днях россияне уже даже ремонтировали один из вышедших из строя генераторов", - рассказала она.

По ее словам, у Украины нет достоверных данных о гарантированной продолжительности работы генераторов и их надежности при такой нагрузке. Ситуацию усугубляет еще и постепенная деградация оборудования и невозможность проведения плановых ремонтов и регламентных работ.

"Это существенно повышает риск отказа генераторов, что может привести к остановке системы охлаждения ядерного топлива и отключению критически важных систем безопасности, а затем - к развитию ядерной или радиационной аварии", - говорит Юхимчук.

Украина призывает МАГАТЭ и партнеров принять все возможные меры для обеспечения немедленного проведения восстановительных работ на резервной линии питания.

Напомним, МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Станция находится без наружного питания и работает на генераторах. Ситуация вызывает серьезные опасения по поводу ядерной безопасности. Российские операторы утверждают, что запасов горючего хватит на 20 дней, однако работа без внешнего питания более 72 часов считается критически опасной.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ЗАЭС на грани катастрофы, поскольку оборудование не рассчитано на столь длительный режим работы, что подтверждается выходом из строя одного из генераторов. Обстрелы россиян препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности, что создает угрозу всем.