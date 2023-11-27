ЗАЭС была на грани блэкаута – в "Энергоатоме" рассказали подробности инцидента

Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блэкаута.

Временно оккупированная Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в воскресенье, 26 ноября. В то время станция получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Так, 26 ноября в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская".

Три других линии были повреждены еще раньше во время обстрелов оккупантов.

Как сообщило МАГАТЭ, ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут выключили вручную.

Как отметили энергетики, это говорит о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки.

Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута при обесточивании резервной линии 330 кВ.

Под российской оккупацией Запорожская АЭС неоднократно теряла внешний источник питания, и на станции произошло уже семь полных блэкаутов и один частичный.

Напомним, в ЕС призвали РФ немедленно вывести войска из Запорожской АЭС.

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