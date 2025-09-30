ЗАЭС на грани катастрофы— авария длится седьмые сутки: Зеленский заявил о критической ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

На Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС ), которая уже седьмой день отключена от сети и питается исключительно дизель-генераторами, сложилась критическая ситуация. Это чревато ядерной безопасностью, поскольку оборудование не рассчитано на столь длительный режим работы, что подтверждается выходом из строя одного из генераторов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении к украинцам во вторник, 30 сентября.

Критическая угроза на ЗАЭС и удары по городам

Глава государства подчеркнул, что седьмой день аварийной ситуации на Запорожской АЭС беспрецедентный. Обстрелы россиян препятствуют ремонту линий электросети до станции и восстановлению базовой безопасности, что создает угрозу всем.

Ни один террорист в мире еще не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает Россия, и Президент призвал мир не молчать. Он поручил Министерству энергетики и Министерству иностранных дел максимально привлечь внимание мира к этой ситуации.

«Уже седьмой день – и раньше, кстати, не было такого – аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая», - подчеркнул президент.

Параллельно с этим враг продолжает террор мирного населения и инфраструктуры в восточных регионах. В течение дня Харьков, Днепровщина, Сумщина и Черниговщина находились под постоянными воздушными угрозами и ударами, в частности, была атакована подстанция на Черниговщине.

Ответ на агрессию: дипзабастовки и санкционное давление

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит «совершенно справедливо уничтожать российскую логистику, российскую топливную инфраструктуру – все, что служит российской войне». Он подчеркнул, что мир знает: только Россия виновата в том, что война не заканчивается. Для принуждения России к миру и началу реальных переговоров необходимо сильное давление, ведь без него агрессор не остановится.

Президент также сообщил, что провел санкционное совещание с секретарем СНБО и уполномоченным по санкциям, поручив усилить ограничения, чтобы они наносили ощутимые последствия для России.

Украина рассчитывает на принятие 19-го пакета санкций Европейского Союза и ускорение работы по синхронизации санкций в юрисдикциях партнеров, в том числе США.

Напомним, накануне стало известно, что у Запорожской АЭС уже несколько дней нет питания с украинской энергосистемы и работает исключительно на генераторах. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия начала реализовывать свой сценарий окончательной оккупации ЗАЭС.