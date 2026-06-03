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- Украина
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ЗАЭС потеряла питание, а в ряде областей экстренные отключения света: где ситуация самая плохая
Минэнерго сообщает о сложной, но контролируемой ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 3 июня.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях без электроснабжения. В частности, из строя вышла одна из АЭС.
Об этом сообщает Минэнерго.
Энергетики работают в усиленном режиме, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Ситуация в энергосистеме
Отдельно в Минэнерго сообщили об инциденте на Запорожской АЭС. Так, из-за обстрелов одного из энергообъектов станция временно потеряла питание с единственной доступной линии электропередачи и перешла на дизель-генераторы. Впоследствии украинским энергетикам удалось возобновить электроснабжение.
Это уже 17-й подобный случай с начала полномасштабного вторжения, что, по данным ведомства, создает очередную угрозу ядерной и радиационной безопасности.
«Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения», — отметили в ведомстве.
В то же время граждан призвали бережно потреблять электроэнергию в пиковые часы с 18:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на систему.
Напомним, украинские города могут оставаться без централизованного водоснабжения длительное время в случае новых ударов РФ по критической инфраструктуре. Восстановление поврежденных систем, по оценкам экспертов, может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Ситуация усложняется, если речь идет о насосных станциях или водозаборах, не имеющих резервных альтернатив.