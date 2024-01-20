ЗАЭС потеряла резервный источник питания на несколько часов, а по периметру снова появились мины — МАГАТЭ

Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла непосредственный резервный источник питания реакторных установок на несколько часов этой недели. Это подчеркивает постоянные риски ядерной безопасности.

Об этом заявил генеральный директор International Atomic Рафаэль Мариано Гросси, – информирует энергетическое агентство МАГАТЭ.

Выход из строя двух резервных силовых электрических трансформаторов ЗАЭС в четверг показал постоянную уязвимость в доступности внешнего источника питания, необходимого для охлаждения шести реакторов и для выполнения других важных функций ядерной безопасности.

Несмотря на то, что резервная линия 330 киловольтов (кВ) оставалась доступной и могла бы обеспечить энергией ЗАЭС при потере линии 750 кВ, сбой уменьшил резервирование и без того хрупкого источника питания. Эти две линии электропередачи являются единственными, которые остаются доступными для крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС) по сравнению с четырьмя линиями 750 кВ и шестью линиями 330 кВ до конфликта.

Резервное электроснабжение было восстановлено через восемь часов после ввода в работу двух других резервных силовых электрических трансформаторов. ЗАЭС выясняет причины аварии, сообщая экспертам МАГАТЭ на месте, что признаков внешнего повреждения трансформатора нет.

Инцидент произошел только через несколько недель после того, как ЗАЭС – после обсуждения с МАГАТЭ – выполнила работы на резервных силовых электрических трансформаторах, чтобы линия 330 кВ могла немедленно поставлять электроэнергию при выходе из строя линии 750 кВ, как это произошло. неоднократно в ходе вооруженного конфликта.

«Уязвимый энергетический статус станции остается одной из главных опасностей для ядерной безопасности на площадке. В этом отношении ситуация остается очень тревожной. Начиная с августа 2022 года объект уже восемь раз выключал внешнее электроснабжение, что заставляет его полагаться на аварийные дизель-генераторы», – сказал генеральный директор Гросси.

На прошлой неделе эксперты МАГАТЭ обсудили с ЗАЭС техническое обслуживание станции и ознакомили его с планом высокого уровня ремонта на 2024 год для таких работ, жизненно важных для ядерной безопасности. ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что приоритетом является проведение технического обслуживания систем безопасности, а также важные мероприятия, которые не проводились в прошлом году. Годовой план технического обслуживания включает в себя системы безопасности, дизель-генераторы, блочные трансформаторы и электрическую распределительную станцию 750 кВ.

В то же время, команда МАГАТЭ не получила копию плана обслуживания для детального рассмотрения. Однако, исходя из обсуждений и информации, предоставленной группе, МАГАТЭ заключает, что ЗАЭС не будет внедрять комплексный план технического обслуживания в течение 2024 года.

«Хорошо налаженный план технического обслуживания и его своевременное выполнение важны для обеспечения безопасности и защиты завода», — сказал генеральный директор Гросси. «Это техническое обслуживание необходимо производить для обеспечения ядерной безопасности, особенно в текущей ситуации, когда шесть реакторов были остановлены на длительный период. Важно, чтобы МАГАТЭ хорошо понимала планы ремонта, чтобы иметь возможность полностью оценить ядерную безопасность на ЗАЭС. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией с обслуживанием».

Команда МАГАТЭ продолжала осматривать место, включая все шесть главных диспетчерских пунктов вчера, где эксперты имели возможность наблюдать за количеством персонала, но не могли задать вопрос о его квалификации и опыте.

Получив доступ в реакторный зал блока №6 в начале этой недели, эксперты МАГАТЭ все еще ищут доступ к другим реакторным залам, а также к частям всех шести турбинных залов, которые они еще не смогли посетить. относительно некоторых крыш реакторов. Такой доступ необходим для мониторинга ядерной безопасности и безопасности, а также соблюдения пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС, сказал генеральный директор Гросси.

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Команда МАГАТЭ продолжила мониторинг ситуации и сбор информации об отложениях борной кислоты в некоторых помещениях системы безопасности 6 блока, впервые замеченных 22 декабря. Во время вчерашнего визита в главную диспетчерскую команда подтвердила, что уровень борной кислоты в резервуаре для хранения был выше минимального уровня в технических спецификациях, несмотря на ранее наблюдаемую утечку борной кислоты.

Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, ранее идентифицированными группой МАГАТЭ и изъятыми в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это зона ограниченного доступа, недоступная рабочему персоналу завода. Генеральный директор Гросси повторил, что наличие мин не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ.

Напомним, ранее в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия в случае аварии на Запорожской АЭС.

Добавим, что в начале декабря на ЗАЭС произошел полный блекаут – была угроза радиационной безопасности.

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