- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1430
- Время на прочтение
- 1 мин
ЗАЭС снова подключили к резервному питанию, ситуация на фронте: главные новости ночи 9 ноября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 ноября 2025 года:
«Враг стянул огромные силы»: спикер УГА Братчук рассказал об обороне Покровска
Когда отменят графики отключения света: объяснение Минэнерго
Запорожская АЭС снова подключена к резервному электропитанию — МАГАТЭ
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками
Украина потеряет Покровск из-за той же причины, которая привела к потере Авдеевки — Портников