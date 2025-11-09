ТСН в социальных сетях

ЗАЭС снова подключили к резервному питанию, ситуация на фронте: главные новости ночи 9 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Оккупированная ЗАЭС

Оккупированная ЗАЭС / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 ноября 2025 года:

  • «Враг стянул огромные силы»: спикер УГА Братчук рассказал об обороне Покровска Читать далее –>

  • Когда отменят графики отключения света: объяснение Минэнерго Читать далее –>

  • Запорожская АЭС снова подключена к резервному электропитанию — МАГАТЭ Читать дальше –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • Украина потеряет Покровск из-за той же причины, которая привела к потере Авдеевки — Портников Читать далее –>

