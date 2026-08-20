ЗАЭС внезапно потеряла питание, станцию экстренно перевели на генераторы: есть ли угроза

Запорожская АЭС / © ТСН

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Оккупированная Запорожская АЭС в очередной раз потеряла внешнее питание, из-за чего критические системы безопасности переведены на дизель-генераторы. Регулярные обесточивания серьезно угрожают ядерной безопасности объекта.

Об этом сообщил «Энергоатом».

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Запорожская АЭС уже в пятнадцатый раз с начала года осталась без внешнего электроснабжения. Поэтому автоматически запустились резервные дизель-генераторы, которые поддерживают работу критически важных систем безопасности станции.

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Руководитель «Энергоатома» Павел Ковтонюк ранее отмечал, что регулярные отключения электроэнергии на ЗАЭС приводят к износу оборудования и увеличивают риски для его безопасности. Частое использование дизель-генераторов, в частности, ускоряет деградацию технических систем.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что очередное обесточивание демонстрирует, насколько нестабильной остается ситуация на Запорожской АЭС. Из-за действий некомпетентных российских «управленцев» возрастают угрозы ядерной и радиационной безопасности объекта.

В компании отметили, что единственной гарантией безопасной эксплуатации станции остается ее деоккупация, возвращение под полный контроль Украины и передача единственному легитимному оператору — «Энергоатому».

Напомним, по данным ГУР, Россия превратила ЗАЭС в военную базу: в машинных залах и возле реакторов размещены техника и склады оружия, на крышах — пулеметы и ракетные комплексы, а в помещениях разворачивают пункты управления дронами. Станция заминирована, ее контролируют 1500 росгвардейцев, а у экспертов МАГАТЭ нет полного доступа к объекту. Главными угрозами безопасности являются критический дефицит линий электропередач, низкий уровень воды в пруду-охладителе и острый дефицит квалифицированного персонала.

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