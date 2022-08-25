ЗАЭС возобновила соединение с сетью, но все энергоблоки отключены – МАГАТЭ

Запорожская АЭС возобновила соединение с энергосистемой Украины, однако все 6 энергоблоков остаются отключенными. Станция остается подключенной к линии 330 кВ соседней ТЭС, которая может обеспечить резервную электроэнергию.

Отметим, что в "Энергоатоме" официально информацию о возобновлении подключения ЗАЭС не комментировали.

О возобновлении соединения сообщили в МАГАТЭ.

"Украина сообщила МАГАТЭ, что ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, по крайней мере, дважды теряла соединение с ЛЭП в течение дня, но сейчас она снова работает", – говорится в заявлении.

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В МАГАТЭ добавили, что Украина также сообщила – в результате обрывов ЛЭП 750 кВ два работавших блока ЗАЭС были отключены от электросети и сработали их системы противоаварийной защиты. Однако все системы безопасности остались в рабочем состоянии.

По данным организации, все шесть блоков ЗАЭС оставались отключенными от сети после восстановления линии электропередач. Там нет информации о прямой причине отключения электроэнергии.

Заметим, что шестиреакторная ЗАЭС обычно имела четыре внешних линии электропередач. Однако три из них были потеряны ранее из-за оккупации объекта. В МАГАТЭ напомнили, что в случае потери внешнего питания, ЗАЭС имеет дизель-генератор для обеспечения резервного питания.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети.

Мы на шаг ближе к апокалиптическому сценарию: что происходит с отключением ЗАЭС

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