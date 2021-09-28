"Заезжай и живи": Малюська предложил купить тюрьмы, которые выставят на аукцион

Министр считает, что здания бывших тюрем являются выгодными для инвестиций.
Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил купить тюрьмы, которые выставят на аукционе осенью.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Речь идет о Ковельской колонии (Волынская область), Ивано-Франковском учреждении исполнения наказаний №12 и Николаевской исправительной колонии №50.
Ковельская колония:
- Стартовая цена 41624692 грн.
- Земельный участок 4,86 га.
Малюська назвал состояние объекта — "заезжай и живи".
Ивано-Франковская учреждение исполнения наказаний №12 (Долинский район, с.Тростянец)
- Стартовая цена 7858392 грн.
- Земельный участок — более 67 га, на котором Малюська предлагает сделать гольф-клуб
Николаевская исправительная колония №50 (Львовская область, Николаевский район, с.Держив)
- Стартовая цена — 17116000 грн.
- Площадь — 15,5 га.
Глава Минюста назвал колонию "эконом"-вариантом для спартанцев.
Также он напомнил, что до сих пор не проданы колонии в Коцюбинском и Одессе.
Ранее Денис Малюська рассказал, что Лукьяновское СИЗО могут сделать отелем.