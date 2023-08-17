Зафиксирован новый летний рекорд потребления – "Укрэнерго"

Вчера, 16 августа, в энергосистеме в 21.00 был зафиксирован новый летний рекорд потребления. Он на 0,4% превысил предыдущий максимум.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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В то же время из-за уменьшения мирового дня и облачной погоды в некоторых регионах солнечные электростанции производили меньше электроэнергии в вечерние часы, добавили в компании, когда потребление было самым высоким. Объем происходившего импорта был недостаточен для компенсации разницы между потреблением и производством.

"Поэтому "Укрэнерго" брало аварийную помощь в Румынии с 19:00 до 22:00 мощностью 400 МВт каждый час для обеспечения потребления.

Но аварийная помощь – это последний инструмент преодоления дефицита мощности в энергосистеме, и стоимость такой электроэнергии высока", – отметили в "Укрэнерго".

Напомним, "Укрэнерго" призывает украинцев разумно использовать электричество, поскольку вместе с жарой вернулся рост потребления электроэнергии. Это происходит преимущественно через одновременно включенные по всей стране кондиционеры.

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