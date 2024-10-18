Зафиксировано 210 боевых столкновений: в Генштабе отчитались о ситуации на фронте

Противник использует свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакуя позиции ВСУ. Украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов и наносят врагу максимальные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиаудара, в том числе сбросил 113 КАБ. Кроме этого, совершил более 4060 обстрелов, из них 125 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1450 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполевка, Торское, Лиман, Твердохлебово, Северск, Звановка, Часов Яр, Курахово, Антоновка, Большая Новоселка, Щербиновка, Торецк, Перелезное, Большое Новое Ромны.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну другую важную цель противника.

В Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды.

На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Дружелюбовки, Екатериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Григоровки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в сторону Торецкая, Нелиповки и близ Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Екатериновки, Антоновки и Георгиевки. Кроме этого, враг атаковал вблизи Измайловки, Новодмитровки, Курахового, Горняка, Константиновки, Звездного, Острого и Водяного.

На Времивском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций в районах Угледара и Левадного.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Новоандреевки.

Пять раз тщетно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБ по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Как известно, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1530 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 51 боевую бронированную машину, 23 артиллерийские системы, 48 БПЛА оперативно-тактического уровня, 93 автомобиля и 2 единицы специальной техники.

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