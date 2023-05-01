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Зафиксировано движение вражеских беспилотников на юге Украины — мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зафиксировано движение вражеских беспилотников на юге Украины — мониторинговые каналы

Стало известно, почему объявляли тревогу на юге страны / Фото: ТСН.ua

Идет очередная тревожная ночь в Украине.

Около 02:21 1 мая 2023 г. в социальных сетях появилась информация об угрозе враждебных беспилотников на юге страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мол, были зафиксированы вражеские дроны в Херсонской и Николаевской областях. На определенный период была даже объявлена воздушная тревога в Николаевской области.

Ранее сообщалось о том, что в Херсоне раздались взрывы.

Напомним, что в Черном море к вражеским кораблям добавилось два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 8.

Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.

Также в Сумской области произошли 54 взрыва : враг совершил 6 обстрелов местных общин.

Заметим, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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Дата публикации
Просмотры
903
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