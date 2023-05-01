Зафиксировано движение вражеских беспилотников на юге Украины — мониторинговые каналы

Около 02:21 1 мая 2023 г. в социальных сетях появилась информация об угрозе враждебных беспилотников на юге страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мол, были зафиксированы вражеские дроны в Херсонской и Николаевской областях. На определенный период была даже объявлена воздушная тревога в Николаевской области.

Ранее сообщалось о том, что в Херсоне раздались взрывы.

Напомним, что в Черном море к вражеским кораблям добавилось два подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 8.

Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.

Также в Сумской области произошли 54 взрыва : враг совершил 6 обстрелов местных общин.

Заметим, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.