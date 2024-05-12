Зафиксировано массовое скопление окупантов вблизи Старицы — Deep State

По меньшей мере 3 российских ВВТ в южной части села Огирцево были зафиксированы днем 11 мая 2024 года.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в социальных сетях.

Дроны Сил Обороны фиксируют технику противника в деревне, что свидетельствует о продвижении врага.

Зафиксировано массовое скопление россиян у Старицы.

Более сотни окупантов двигались колоннами перед штурмом села днем 11 мая.

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"Данный факт подтверждает, что враг проводит полноценную операцию, а не просто вошли ДРГ попугать местных", — говорится в сообщении.

"На одном из видео подразделения "Острые Картузы" вражеская пехотная колонна двигается южнее села Мороховец", — отметили в Deep State.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Харьковской области продолжаются бои за Глубокое.

Добавим, что утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.

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