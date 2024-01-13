Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС — Воздушные Силы ВСУ

Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из Каспия.

"Направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 стратегической авиацией Ту-95МС из Каспия/Энгельса — сообщают мониторинговые каналы.

Ожидаем у границ Украины: ~06:30 — 07:00.

Ответственно отнеситесь к тревогам.

Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.

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