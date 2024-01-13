Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС — Воздушные Силы ВСУ

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС из Каспия.
"Направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.
Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 стратегической авиацией Ту-95МС из Каспия/Энгельса — сообщают мониторинговые каналы.
Ожидаем у границ Украины: ~06:30 — 07:00.
Ответственно отнеситесь к тревогам.
Также в ночь на 13 января 2024 года мониторинговые каналы сообщили о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из России.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области произошли 260 взрывов.
Читайте также: