Загадка смерти тещи Степана Бандеры: кого боялась Опаривская и как опоздание на поезд стало роковым

Юлия Опаривская / © Википедия

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Юлия Опаривская происходила из образованной украинской семьи, много лет учила сельских детей, открывала школы, проводила курсы грамотности, помогала женщинам во время родов, одалживала людям книги и поддерживала украинские общества. Но для новой власти этого уже могло быть достаточно, чтобы стать неблагонадежной. К тому же Юлия Опаривская была матерью Ярославы Бандеры — жены Степана Бандеры.

ТСН.ua пишет о непростой судьбе женщины, сыгравшей важную роль в истории Украины.

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Кто такая Юлия Опаривская — ключевые факты

Юлия Опаривская, девичья фамилия которой была Ганковская, родилась 10 мая 1898 года в селе Семушово близ Сянока. Ее отец Василий Ганковский был учителем, а впоследствии школьным инспектором. В семье ценились образование, украинская культура и общественный труд, пишет localhistory.org.ua.

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Во время Первой мировой войны Юлия познакомилась с молодым семинаристом Василием Опаривским.

В 1916 году они обвенчались в Покровской церкви села Бонаровка. В том же году Василия рукоположили на греко-католического священника. Через год у супругов родилась дочь Ярослава, а через год — сын Лев.

Юлия Опаривская вместе с мужем / © Википедия

«Юлію дуже любили в Бонарівці, бо вона була і вчителькою, і лікарем, і добрим порадником. Вона закінчила університет у Відні, та поляки довго не давали їй роботи, заледве дали початкову школу в с. Завадка. Донька Василя і Юлії Опарівських Ярослава вчилася у Львові в університеті, там познайомилася зы Степаном Бандерою і вийшла за нього заміж. Молоді Степан і Славка часто приїжджали в Бонарівку до родини, погостити до стрийків, братів батька», — пишут в воспоминаниях историки.

Потеря родных и последние годы жизни Юлии

Казалось, впереди у супругов должна быть спокойная семейная жизнь. Но началась польско-украинская война.

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Отец Василий добровольно вступил в Украинскую галицкую армию. Он стал капелланом 11-й Стрыйской бригады УГА — полевым духовником, чья должность приравнивалась к рангу сотника. В июне 1919 года во время Чертковской офензивы Василий Опаривский был тяжело ранен. Его не удалось спасти. Юлия осталась вдовой с двумя маленькими детьми. Ей был всего 21 год.

Она больше никогда не вышла замуж, хотя предложения получала неоднократно. Она посвятила себя детям и учительству. Найти в то время работу было непросто. Польские власти часто препятствовали трудоустройству жен бывших старшин УГА и людей, связанных с украинским движением.

Но потом Юлия все же начала преподавать в селах Замешанщины.

Она также участвовала в работе «Просвещения», «Родной школы», «Луга», помогала открывать украинские центры и именно по ее инициативе в Петрушевой Воле появилась начальная школа. Она проводила курсы грамотности, обучала немецкому языку, одалживала книги, а при необходимости даже помогала роженицам.

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Ее дочь Ярослава вскоре уехала в Краков и в 1940 году вышла замуж за Степана Бандеру. Сын Лев также присоединился к украинскому подполью.

В августе 1942 года его арестовали немцы. Три месяца он провел в тюрьме на Лонцкого во Львове, где, чтобы не сломаться, вышивал украинские орнаменты на белом полотне.

27 ноября 1942 года Льва Опаривского вместе с 27 членами ОУН расстреляли на Кортумовой горе.

Юлия потеряла мужа в войне за Украину. Потом — сына. А ее зять — Степан Бандера — в то время находился в немецком концлагере Заксенгаузен.

Весной 1944 года советские войска приблизились к Галичине. Юлия точно понимала: оставаться небезопасно. Она готовилась уехать на Запад. По одной версии — в Вену, по другой — в Берлин. 26 июля 1944 года вместе с двумя знакомыми женщинами она добралась до железнодорожной станции «Прибивка». Однако последний поезд уже ушел. Следующий должен был отправиться только утром.

Спутницы уговаривали ее вернуться вместе с ними в Бонаровку, где можно было найти убежище, Юлия отказалась. Она решила переночевать в своем доме на хуторе Завада, а утром снова отправиться на станцию.

В тот день местные видели вблизи нескольких вооруженных мужчин в черном. Они разговаривали на иностранном и пытались выяснить, успела ли учитель уехать. Одна из женщин, сопровождавших Юлию, соврала, что та уже села на поезд.

Вечером вооруженные нападавшие ворвались в ее дом. Они искали деньги, драгоценности и, возможно, документы. Дом ограбили, вещи разбросали, мебель повредили, семейные фотографии оказались на полу. Юлию жестоко лишили жизни.

На следующий день тело Юлии Опаривской обнаружил местный житель Станислав Графф. Она скончалась от потери крови. Тело завернули в белую простыню и на телеге перевезли в Бонаровку.

27 июля 1944 года Юлию похоронили всем селом. Похороны проходили спешно. Местный мастер изготовил простой крест из железной трубы. На нем написали: «Опаровская Юлия. 26.VII.1944».

Могила Юлии Опаривской / © Википедия

Чин похорон совершил священник Иван Клюфас. Могилу Юлии Опаривской впоследствии нашел инженер и краевед Роман Матвейчина.

Сохранением захоронения опекаются потомки переселенцев из Бонаровки и правнук Юлии — Степан Андреевич Бандера, полный тезка своего известного деда.

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