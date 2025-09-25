"Загадочная" кнопка со звездочкой в авто: как она упрощает управление

Кнопка со звездочкой в авто

Реклама

Специалисты объяснили, что означает загадочная кнопка со звездочкой в автомобиле. Она открывает доступ к любимым функциям авто, без необходимости заглядывать в сенсорный экран.

Об этом пишет Interia.

Раньше подавляющее большинство опций в машине запускалось с помощью специальных переключателей. Но сегодня передача сигнала все чаще является цифровой. Да, водители вынуждены использовать сенсорные экраны, что может отвлекать от дороги.

Реклама

Что означает кнопка со звездочкой

Многие автомобили имеют физические кнопки на руле или центральной консоли. Одна из них, чаще всего, но не всегда, отмечена звездочкой. Многие водители не знают, что означает эта кнопка, и они действительно многое теряют. Кнопка со звездочкой предлагает параметры настройки – это позволяет получить доступ к популярным функциям одним нажатием, без необходимости просматривать меню сенсорного экрана.

«Если в вашем автомобиле нет стандартной кнопки со звездочкой, выбранным или другим значком, следует проверить инструкцию по эксплуатации, чтобы найти решение. Некоторые марки могут иметь нумерованные кнопки на центральной консоли, которые могут обеспечить быстрый доступ к нескольким функциям автомобиля», — говорится в сообщении.

Обычно изготовитель транспортного средства определяет объем опций конфигурации. Кнопка может активировать одну или несколько доступных функций. Выбрать это можно в меню мультимедийного устройства или продолжительным нажатием кнопки.

Раньше речь шла о том, что является главной причиной износа двигателя. Да, речь идет о функции дистанционного запуска. И, речи нет, что она удобна, ведь позволяет завести мотор еще до того, как водитель сядет за руль.

Реклама

«Наибольший износ приходится на момент запуска. Это до 97% ресурса, который теряется еще до того, как вы двинетесь с места», — объяснил американский мастер Скотти Килмер.

Специалист уверяет, что постоянные дистанционные запуски сокращают ресурс даже в новых авто.