Загадочная смерть 14-летней девушки в Днепре обрастает жуткими деталями (фото)
Пока правоохранители молчат о причинах смерти Анастасии Сытниковой, место преступления охватил огонь.
В деле о смерти 14-летней Анастасии Сытниковой из Днепра появились новые тревожные факты. Пока следствие молчит о причинах трагедии, в здании, где нашли тело девушки, произошел странный пожар.
Об этом сообщил телеграм-канал «Дніпро Оперативний».
Тело Анастасии нашли в феврале в заброшенном здании кафе Nautilus («Маяк») вблизи парка Шевченко в Днепре. На месте происшествия не обнаружили ни мобильного телефона девушки, ни ее личных вещей.
По словам знакомых семьи, ей почти две недели не позволяли увидеть тело Анастасии. По состоянию на сейчас официальные результаты расследования, как и точная причина смерти школьницы, остаются неизвестными. Расследование продолжается без ощутимого прогресса.
Последний раз девушка была онлайн 17 февраля в 21:06.
После того, как тело Анастасии нашли в заброшенном помещении, в здании 4 марта «случайно» произошел пожар. Это почти через две недели после того, как девушка была найдена мертвой 17 февраля.
«Выглядит не как случайное совпадение, а как будто кто-то умышленно заметает следы», — предполагают авторы публикации.
Смерть 14-летней девушки в Днепре — последние новости
20 февраля стало известно, что в Днепре нашли мертвой 14-летнюю Анастасию Сытникову, которую искали два дня после ее исчезновения 18 февраля в Соборном районе. В полиции заявили о прекращении поисков. Обстоятельства гибели девушки не разглашали.
Курсант Днепровского университета внутренних дел сделал циничное и глумливое фото возле тела 14-летней девушки. В ДГУВД и полиции уже отреагировали на инцидент: в учебном заведении начали служебное расследование, идентифицировали вероятных причастных и назвали такое поведение недопустимым. Полиция Днепропетровщины подключится к делу после завершения внутренней проверки университетом.