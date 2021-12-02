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Загадочная смерть двух парней в квартире в Полтаве: что известно о выжившем третьем мужчине

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Загадочная смерть двух парней в квартире в Полтаве: что известно о выжившем третьем мужчине

pixabay.com

Полиция установила личность мужчины, который был без сознания госпитализирован.

В арендованной квартире в Полтаве нашли мертвыми двух парней 17 и 25 лет. Личность и возраст выжившего третьего мужчины правоохранители установили.

Как рассказали в пресс-службе полиции Полтавской области, третьим мужчиной, которого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы, оказался 48-летний житель Харьковщины.

По предварительной информации, молодые люди приехали в Полтаву из разных районов области на заработки. Квартира, которую они снимали, была закрыта изнутри. Причину смерти двух парней еще устанавливает полиция.

Напомним, троих мужчин в квартире нашла владелица жилья, которое они арендовали.

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