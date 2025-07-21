Загадочная смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании: что говорят в МИД

Испанская полиция / © Associated Press

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В Испании в жилом комплексе Cala Alta, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова, обнаружили в бассейне тело экс-чиновника Министерства внутренних дел Украины Игоря Грушевского.

Об этом сообщает El Espanol.

Тело обнаружили лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а потом медики, но без успеха.

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Как выяснилось, погибший — 61-летний Грушевский, ранее работавший в Департаменте по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, а позже — Национальной полиции.

На теле погибшего не было обнаружено следов насилия, но из одного уха шла кровь. Как предполагает El Espanol, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт.

«Подозрения некоторых соседей о том, что Игорь стал жертвой убийства со стороны российских агентов, связаны главным образом с стечением обстоятельств: инцидент произошел именно в том месте, где 13 февраля 2024 года был застрелен российский пилот Максим Кузьминов», — пишет издание.

Что говорят в МИД Украины

В комментарии журналистам Министерство иностранных дел Украины заявило, что согласно сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть Грушевского наступила в результате утопления.

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«Консулам оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украине», — добавило ведомство.

Напомним, теневого куратора судов и приближенного к беглому экс-президенту Януковичу юриста Андрея Портнова застрелили 21 мая возле американской школы в испанском Мадриде.