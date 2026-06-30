Загадочная смерть командира 154 ОМБр Кононникова: есть три основные версии

Владимир Кононников

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По делу о смерти командира 154 ОМБр Владимира Кононникова рассматривают три версии: преднамеренное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Об этом «Суспильному» сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

По официальным данным правоохранителей, тело командира воинской части А4962 Владимира Александровича Кононникова обнаружили 28 июня 2026 в 07:38. У него было огнестрельное поражение в левом височном участке.

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Полковник находился на открытой местности рядом с лесной полосой вблизи одного из населенных пунктов Запорожской области. Рядом с телом обнаружили его личный пистолет.

«Смерть наступила в результате сквозного огнестрельного ранения. В рамках досудебного расследования проверяются несколько возможных версий, в том числе самоубийство, умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием», — сообщили журналистам в прокуратуре.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, продолжается допрос военнослужащих.

Кроме того, назначены судебно-медицинские и баллистические экспертизы, а также запланировано проведение посмертной судебно-психологически-психиатрической экспертизы.

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Ведомости по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, был найден мертвым командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. В полиции добавили, что тело офицера было с огнестрельным ранением.

Приблизительно за четыре месяца до трагедии Кононников стал героем эксклюзивного интервью ТСН, в котором осветил ситуацию на Гуляйпольском направлении и рассказал, в частности, о стратегической роли Гуляйполя как важного рубежа на пути в Запорожье.

Полковнику Владимиру Кононникову было 40 лет.

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