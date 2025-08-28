ТСН в социальных сетях

Загадочная смерть на Львовщине: военный-контрактник найден мертвым с огнестрельным ранением головы

У мужчины обнаружили огнестрельное ранение в лобном участке головы.

Когда военного нашли, он был уже мертвым

Когда военного нашли, он был уже мертвым / © ТСН

В воинской части во Львовской области нашли мертвым военнослужащего по контракту. Трагедия произошла 14 августа в помещении городка служебных собак.

Об этом говорится в решении Самборского горрайонного суда.

У мужчины обнаружили огнестрельное ранение в лобном участке головы. По этому факту следователи Самборского райотдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК («преднамеренное убийство»). Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Что изъяли на месте

Во время осмотра места происшествия 14 августа правоохранители изъяли ряд доказательств: мобильный телефон Redmi черного цвета; автомат АКМ калибра 7,62 мм 1966 года выпуска; магазин автомата с 29 патронами; гильзу калибра 7,62 мм с маркировкой GGG 01; деформированный шар от патрона.

Все эти предметы поместили в спецпакеты и передали на хранение в камеру доказательств Самборского райотдела полиции. 15 августа следователь судья Самборского горрайонного суда удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на изъятое имущество.

Напомним, сбежавшего в СОЧ мужчину нашли мертвым в реке возле полигона спустя два месяца после его исчезновения.

