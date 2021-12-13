Загадочная смерть украинца в Польше: родные рассказали новые подробности

Причастные к смерти украинца личности до сих пор находятся на свободе.

В Польше прокуратура обвинила 9 человек в издевательстве над задержанным украинцем, что привело к его смерти. Среди них работники вытрезвителя, полицейские и медики.

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О том, сдвинулось ли что-нибудь в расследовании гибели Дмитрия Никифоренко, рассказывает издание InPoland.

Прошло 4 месяца со дня смерти украинца Дмитрия Никифоренко в Польше, а следствие до сих пор продолжается. Лица, которых считают причастными к смерти парня, до сих пор находятся на свободе. Раньше их задерживали на 45 часов, а затем отпустили.

Сначала расследованием занималась прокуратура Вроцлава, затем дело было передано в Свидницу, а сейчас им занимается прокуратура Щецина.

День трагедии

В день трагедии Дмитрий перестал отвечать на телефонные звонки. Как рассказала любимая девушка украинца, через три дня после исчезновения парня его родные обратились в полицию, но их заявление отказались принимать.



В полиции им не назвали точную причину смерти Дмитрия. Говорили, что у него произошла остановка сердца, мол, его пытались реанимировать, но он посинел и умер.

Во время задержания парня у полицейских была включена камера, но после слов правоохранителя: "задерживаем опасного преступника, будем принимать меры", ее отключили.

Также известно, что от отрезвителя, куда доставили Дмитрия, до места, где его задержали, 15 минут езды, но полиция доставляла его 40 минут. На камере видеонаблюдения было видно, как стражи порядка кружили вокруг автомобиля еще около 15 минут. Как предполагают родственники парня, он в тот момент уже был без сознания, а правоохранители ждали, пока он придет в себя, чтобы на камерах было видно, что его ведут в наручниках.

По просьбе родственников предоставить им видео с вытрезвителя, полицейские заявили, что могут дать только скрины.

Установлено, что к смерти украинца также причастны находившиеся в вытрезвителе медбрат и врач.



Девушка Дмитрия Никифоренко Сюзанна рассказывает, что когда он уже не дышал, врач не спешила оказывать ему помощь. С улыбкой на лице и медленными шагами она пошла за дефибриллятором, что зафиксировано на видео с камеры видеонаблюдения.

Также следствие установило, что причины смерти украинца неправдивые. Это подтвердила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Щецине.

Тело Дмитрия пролежало в камере еще несколько часов, а работники вытрезвителя все это время просто занимались своими делами.

На теле были видны следы удушения и гематомы

Брат Дмитрия Роман Никифоренко отправился в Польшу, только узнал о его смерти. Тело брата ему удалось увидеть только через 12 дней после его смерти. Это объяснили тем, что в опознание тела не нуждалось, потому что у покойника при себе были документы.

Родственникам сообщили, что они могут только увидеть только лицо Дмитрия, поэтому им пришлось обращаться в прокуратуру и писать заявление о опознании всего тела.



Также родные украинца рассказывают, что результаты вскрытия тела ждали 2 месяца, а работники морга аргументировали это большим количеством работы и отпусками многих работников.

После 2 месяцев с момента смерти 25-летнего украинца работники морга выдали документ с результатом: "Причина смерти — не установлена".



Синяки и следы удушения на теле Дмитрия родственникам объяснили, что это "трупные пятна".

Анализ экспертизы не подтвердил наличие наркотических веществ в крови украинца.

Украинская прокуратура настаивала на эксгумации тела

Похоронили Дмитрия в Украине на 17-й день после его смерти. За то, чтобы доставить тело парня в Украину, его родным пришлось заплатить около 10 тысяч злотых. Эту сумму помогали собирать друзья из Польши и Украины.

Через 2 недели после похорон в семью Дмитрия Никифоренко приехали работники украинской прокуратуры с принудительным для подписания документом о разрешении на эксгумацию тела. Тело эксгумировали, взяли дополнительные анализы и закопали обратно. Родным в прокуратуре пока ничего не сообщают, ссылаясь на "тайну следствия".

Также, по словам родных Дмитрия Никифоренко, у них уже сменились несколько защитников, а следствие затягивается.

Кто виноват в смерти украинца

В прокуратуре города Щецин в Польше рассказали несколько деталей о наказании виновных в смерти украинца в вытрезвителе.

"Обвинения по этому делу услышали 9 человек, в том числе 4 человека, которые были на тот момент полицейскими, 3 работника вытрезвителя, руководитель центра и врач, дежурившие в то время в палате", — сообщили в прокуратуре.



Троих сотрудников полиции прокурор обвинил в превышении должностных полномочий, жестоком обращении с лишенным свободы лицом и избиении со смертельным исходом, еще одного — в предположении физического насилия над человеком, находящимся в вытрезвителе, что противоречило его служебным обязанностям. Двоих работников вытрезвителя обвинили в совершении насилия в отношении задержанного.

Также в ненадлежащем исполнении своих обязанностей обвинили врача, а руководителя вытрезвителя прокуратура обвинила в препятствовании уголовному производству и подаче ложной информации в медицинской документации о пребывании потерпевшего в центре. Аналогичное обвинение получила и сотрудница палаты.

Относительно 2 сотрудников полиции прокурор обратился в суд, о применении к ним временного ареста на 3 месяца. В отношении других были применены меры предосторожности в виде полицейского надзора, запрета на выезд из страны, а также имущественные поруки. Врач был отстранен на время рассмотрения дела от предоставления медицинских услуг.



Троим сотрудникам полиции и двоим сотрудникам вытрезвителя грозит наказание до 10 лет лишения свободы. За преступления, совершенные остальными подозреваемыми, грозит наказание до 5 лет тюрьмы.

"Сейчас по делу идет сбор вещественных доказательств для всестороннего установления обстоятельств происшествия, являющегося предметом проведенного местной прокуратурой расследования", — сказала пресс-секретарь районной прокуратуры в Щецине.

Напомним, что в Польше после избиения стражами порядка скончался 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. Парень попал в вытрезвитель, где подвергся пыткам со стороны польских полицейских.

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