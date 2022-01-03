Загадочная смерть: в Сумской области возле реки вспыхнул автомобиль, внутри нашли тело человека

Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Вблизи г. Ромны Сумской области вспыхнул автомобиль ВАЗ. Во время тушения пожара там обнаружили тело человека.
Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.
По данным полиции, автомобиль загорелся у реки Роменка. Там правоохранители обнаружили тело человека.
"Выездом на место происшествия установлено, что у реки Роменко находится поврежденный огнем автомобиль ВАЗ-2107, внутри которого тело человека", — говорится в сообщении.
В полиции открыли производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Читайте также:
- Грелись плиткой: под Киевом живьем сгорели супруги
- Во Львове водитель сбила пешехода: мужчина скончался на месте ДТП
- Оккупированные территории Луганской области остались без воды