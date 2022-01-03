Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Загадочная смерть: в Сумской области возле реки вспыхнул автомобиль, внутри нашли тело человека

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Загадочная смерть: в Сумской области возле реки вспыхнул автомобиль, внутри нашли тело человека

ГУНП Украины в Сумской области

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Вблизи г. Ромны Сумской области вспыхнул автомобиль ВАЗ. Во время тушения пожара там обнаружили тело человека.

Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

По данным полиции, автомобиль загорелся у реки Роменка. Там правоохранители обнаружили тело человека.

"Выездом на место происшествия установлено, что у реки Роменко находится поврежденный огнем автомобиль ВАЗ-2107, внутри которого тело человека", — говорится в сообщении.

В полиции открыли производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте также:

В Одесской области автомобиль влетел в островок безопасности, а затем под прицеп грузовика | Новости Украины

В Одесской области автомобиль влетел в островок безопасности, а затем под прицеп грузовика | Новости Украины
Следующая публикация