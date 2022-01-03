Загадочная смерть: в Сумской области возле реки вспыхнул автомобиль, внутри нашли тело человека

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Вблизи г. Ромны Сумской области вспыхнул автомобиль ВАЗ. Во время тушения пожара там обнаружили тело человека.

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Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

По данным полиции, автомобиль загорелся у реки Роменка. Там правоохранители обнаружили тело человека.

"Выездом на место происшествия установлено, что у реки Роменко находится поврежденный огнем автомобиль ВАЗ-2107, внутри которого тело человека", — говорится в сообщении.

В полиции открыли производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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