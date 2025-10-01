В Днепре произошла неизвестная вспышка

Сегодня вечером, 1 октября, в Днепре произошла загадочная вспышка света в небе, после чего в городе внезапно исчезло электричество, а позже сообщалось о перебоях с электроснабжением.

Вспышка сильно напугала жителей, ведь белый свет охватил очень большую площадь в небе.

Ученые, с которыми пообщался ТСН.ua, говорят, что загадочная вспышка в небе могла быть как природного, так и техногенного характера, но больше склоняются ко второму варианту.

«На опубликованных видео недостаточно информации, чтобы строить какие-либо версии. Чтобы понять, был ли это метеор, нужно иметь изображение хотя бы из двух удаленных точек, тогда будет понятно, что это вспыхнул именно метеор, а также определить, на каком приблизительно расстоянии и высоте он летел, какой была скорость. По кадрам из видео такие определения сделать невозможно», — рассказал один из ученых.

Ученые сомневаются, что вспышка метеора в небе стала бы причиной исчезновения света. Поэтому очень мало шансов, что это именно природное явление.

В целом собеседник подчеркивает, что не желает официально комментировать такие случаи, поскольку во время войны вспышки в небе над Украиной на 99% носят техногенный характер.

Еще один ученый, с которым мы пообщались, говорит, что трудно объяснить вспышку в небе над Днепром.

«От вспышки метеора свет исчезать не должен. Я даже позвонил по телефону коллегам в Днепре. Они пока объяснений этому не находят. А свет исчез в половине города. Энергетики обещают быстро возобновить электроснабжение. Местные боятся соседства с Запорожской АЭС. Пока трудно объяснить, что это было», — говорит ученый.

Сообщений о вспышке не поступало.

В то же время в ГСЧС Днепра нас заверили, что к ним не поступала информация о вспышке в небе над городом.

«Пока нам ничего не известно. Энергетики, кстати, написали, что уже нет перебоев со светом. Обстрелов в это время не было, каких-то аварий тоже. Сообщения о вспышке в небе нам не поступали», — говорят спасатели.

Напомним, что 30 сентября российская армия атаковала «Шахедами» город Днепр, вызвав пожары и разрушения.