Загадочное ДТП: на обочине трассы Одесса-Киев обнаружили мертвого мужчину с мопедом

Загадочное ДТП: на обочине трассы Одесса-Киев обнаружили мертвого мужчину с мопедом

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Ночью на обочине трассы Одесса-Киев недалеко от Клеверного моста обнаружили 33-летнего мужчину без признаков жизни с характерными для ДТП повреждениями.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Кроме того, рядом с ним находился поврежденный мопед.

Сейчас сотрудниками полиции принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и его свидетелей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд.

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