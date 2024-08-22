Загадочное исчезновение 20-летнего студента: что узнал отец парня и как идет следствие

В течение месяца родители пропавшего львовского студента Александра Гашевского разыскивают сына. В конце июля они подали заявление в полицию Львовской области с просьбой установить местонахождение парня. Однако расследование, по словам Гашевских, продолжается очень медленно. Так что отец пропавшего парня разыскивает возможную информацию о нем самостоятельно. Так, в электронной почте сына он нашел билет, который тот покупал из Ивано-Франковска в Верховину.

Об этом в комментарии для "Эспрессо.Запад" Николай Гашевский рассказал 22 августа.

"Я открыл компьютер сына, где нашел билет из Ивано-Франковска в Верховину. Однако неизвестно, доехал ли он туда, потому что люди его там не узнавали. Возможно, он туда и не добрался — удивительно, что его никто не видел. Покупал билет уже на месте, по прибытии в Ивано-Франковск", – рассказал Гашевский.

По его словам, сын ехал в поселок Вилок на Закарпатье. Доставался туда автобусом, однако билет пока найден не был.

"Ждем от автостанции информацию, возможно оттуда что-нибудь подтвердят", — рассказал Николай Гашевский.

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Что говорят в полиции

По словам отца пропавшего Александра, приходится самостоятельно собирать информацию, а общение с полицией происходит в основном в виде переписки. Скорость, по которой идет расследование, не радует.

"Пока общение только в письменной форме — я пишу ходатайство, еду в отделение, приношу физически в канцелярию, а на следующий день оно попадает на стол к следователю. Такая коммуникация", — уточнил отец пропавшего студента.

Сейчас семья вместе с адвокатами пытается добиться того, чтобы делом занималось Государственное бюро расследований. Ранее они обратились с открытым письмом в Офис генпрокурора, руководство СБУ и ДБР с просьбой провести расследование всех версий вероятной трагической гибели Александра Гашевского.

"Мы апеллируем, чтобы ДБР открыло дело. Ответ от них получили – формальную отписку. Я писал ходатайство, чтобы у меня взяли показы. Но пока там дело не открыто. Надеемся, что это удастся сделать. Когда это будет – неизвестно", – подытожил Николай Гашевский.

Как отметили в пресс-службе теруправления ДБР, письма от родственников пропавшего студента поступали, но были направлены в полицию. Дело расследует полиция во Львовской области.

"Если появятся доказательства, что к гибели парня причастны сотрудники правоохранительных органов, которые находятся в подследствии Государственного бюро расследований, то расследование будет проводить ДБР", – уточнили в ведомстве.

Загадочное исчезновение 20-летнего студента на западе Украины: что известно

На Прикарпатье во время путешествий по горам исчез студент 4 курса ЛНУ им. И.Франко Александр Гашевский.

В последний раз он общался с родителями 14 июля. В тот день парень позвонил по телефону и сообщил, что уже возвращается домой автобусом.

"Это единственное, что я услышал четко, связь была не очень качественная. Через час-полтора у него уже был выключен телефон, больше я не смог до него дозвониться. Телефон выключен до сих пор", – рассказал ТСН.ua отец студента Николай Гашевский.

По данным Гашевского, во время поиска сына было установлено, что он действительно сел в автобус, маршрут которого пролегал через блокпост, на котором находились работники ТЦК.

"Ему 20 лет. Мобилизовать студента нормальным образом они не могут, нужно только бить и заставлять подписывать самому. Могли избивать до смерти", – предполагает Николай Гашевский.

На ключевой вопрос о том, есть ли доказательства того, что к исчезновению его сына причастны работники ТЦК, Николай Гашевский ответил так: "Явных доказательств – никаких. Но о сыне мне в течение 10 дней ничего неизвестно. Я звонил по телефону в ТЦК, мне сообщили, что среди мобилизованных его нет. Исчез он в районе Верховины. Выглядит так, что его где-то забили в подвале и все".

Гашевский-старший не исключает, что сын мог стать и жертвой ограбления.

Пока судьба его сына остается неизвестной, есть неподтвержденные предположения.

30 июля в Тисе нашли тело с документами 20-летнего студента по имени Александра Гашевского. Об этом сообщал адвокат семьи пропавшего парня Олег Веремиенко, отец пропавшего Николай Гашевский, следователь полиции Ольга Горбач, спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

В то же время отец погибшего добавил, что у парня были при себе также паспорт и приписное свидетельство. Однако никаких упоминаний об этих документах нет. Муж уверяет: его сын даже не умел плавать, поэтому никогда бы не решился переплыть Тису.

В полиции Львовщины подтвердили существование данных от румынской стороны, что тело парня нашли без признаков жизни, при нем были документы, удостоверяющие личность.

Мама парня – Ирина Гашевская ездила за границу, в Венгрию на опознание тела сына. Однако узнать не смогла, ведь тело было изуродовано. Теперь специалисты будут осуществлять ДНК-экспертизу. Результаты станут известны в начале сентября.

Напомним, ранее военные на предположение отца пропавшего 20-летнего студента заявили, что работники ТЦК не имеют отношения к исчезновению парня.

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