Загадочное исчезновение на границе: в ГНСУ поймали хитрого уклониста — подробности схемы

Украинец, ехавший в микроавтобусе в Польшу, попытался избежать прохождения контроля. И план почти удался, но финал получился провальным.

На украинской границе раскрыто загадочное исчезновение пассажира, который планировал без контроля попасть в Польшу.

Об инциденте рассказали пограничники.

"Украинец, ехавший в микроавтобусе в Польшу, с помощью нехитрой манипуляции надеялся избежать прохождения контроля. Он просто вышел из салона, пока осуществлялась проверка автомобиля и документов путников, и вернулся после окончания осмотра. А чтобы у пограничников не возникло сомнений в количестве лиц, один из водителей спрятался на заднем сиденье", — говорят в ГПСУ.

Однако при попытке выезда из пункта пропуска нарушителей разоблачил пограничный наряд. "Тайному" пассажиру отказано в пересечении границы и составлен админпротокол. Водителям грозит уголовная ответственность.

Уклоняющийся на польской границе / Фото: Госпогранслужба Украины

Уклоняющийся на польской границе / Фото: Госпогранслужба Украины

Уклоняющийся на польской границе / Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, на пункте пропуска с Польшей "Устилуг" (Волынская область) уклонист со Львовской области за 3 тысячи пытался подкупить пограничника, чтобы сбежать из Украины.

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