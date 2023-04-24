Загадочное сияние в небе над Украиной: ученые объяснили, что это было

Явление, похожее на северное сияние, наблюдали жители нескольких областей Украины, а также на территории Беларуси.

В ночь с 23 на 24 апреля 2023 жители Киевской области, а также в других регионах страны наблюдали необычное явление, очень похожее на северное сияние. Цветные вспышки также были видны над территорией Беларуси. Разноцветное свечение в небе может быть полярным сиянием из-за мощной геомагнитной бури.

Об этом "Украинской правде. Жизнь" рассказал заведующий лабораторией методологического обеспечения образования и науки астрономической Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко.

"Бывают случаи, что северное сияние достигает наших широт и связано оно с геомагнитной бурей", — отметил Крячко.

По словам ученого, когда корональные массы Солнца достигают заряженной атмосферы вокруг Земли, они проникают в атмосферу и взаимодействуют с азотом и другими входящими в состав воздуха молекулами. Разные газы при этом светятся по-разному – зеленым, красным, малиновым цветами.

Ученый также рассказал, что мощная геомагнитная буря может быть опасна для самолетов и космических кораблей. Если буря сильна, она может привести к выходу из строя электростанций.

Астроном, сотрудник Харьковского планетария Владимир Кажанов, также убежден, что украинцы вместе с жителями многих стран Северного полушария Земли наблюдали полярное сияние.

"Произошла мощная геомагнитная буря G4 (Kp=8), связанная с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад. ту яркость, которая была", – отметил астроном.

Последствиями бури G4 могут являться отключения радио на несколько часов и перебои в навигации.

Напомним, 17 апреля в небе над Киевом жители столицы наблюдали необычное явление – световые столбы.

Читайте также: