Загадочное убийство Габриэллы Яцкович и опасность COVID-штамма "Омикрон". Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Ужгороде нашли убитой 36-летнюю Габриэллу Яцкович, которая пропала без вести почти две недели назад. Тело женщины с пакетом на голове обнаружили на чердаке дома ее умершей матери. Читать дальше –>
- Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман вместе с представителями Франции, Германии, Италии и Великобритании продолжат сдерживать дальнейшую агрессию России против Украины. Читать дальше –>
- В Государственном департаменте США российскую компанию "Парсек" считают "ключевым источником товаров и технологий" для ракетной программы КНДР. Читать дальше –>
- Лидер американской девичьей группы The Ronettes Вероника Беннетт, более известная как Ронни Спектор, ушла из жизни в возрасте 78 лет. Читать дальше –>
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" особенно опасен для невакцинированных граждан. Читать дальше –>