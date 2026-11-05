Заглядывайте в кошельки и копилки: обычные 25 копеек могут стоить 20 тысяч гривен

Монета 25 копеек

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Некоторые старые украинские монеты номиналом в 25 копеек пользуются огромным спросом среди нумизматов. Благодаря уникальным деталям и ограниченному тиражу они превратились в настоящую редкость, за которую коллекционеры выкладывают немалые суммы — например за 25-копеечную монету 1992 года (разновидность 3ГАм), цена которой на аукционах доходит до 20 тысяч гривен.

Об этом рассказали специалисты ресурса «Монеты-ягодки». Распознать же дорогие 25 копеек, по словам экспертов, можно:

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толстым средним зубом трезубца;

отсутствием черенков в гроздях №4 и 8.

За такие 25 копеек заплатят большие деньги / Фото: «Монеты-ягодки»

«Такие 25 копеек 1992 года находили только 4 раза, и стоят они более 20000 грн. Существует похожая разновидность 2ГАм, она встречается чаще, а потому дешевле», — говорится в сообщении.

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Раньше мы писали о том, что обычные мелкие копейки в домашних копилках могут принести их владельцам немалый доход. Коллекционеры объявили охоту на редкие разновидности украинских монет, цена которых на аукционах составляет 10 тысяч гривен. По данным экспертов, проще всего реализовать ценные экземпляры 1992 года чеканку, хотя выгодную прибыль способны принести и монеты более поздних лет выпуска. В частности, по состоянию на август 2026 года особый спрос пользуются двумя конкретными копейками.

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