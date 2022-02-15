"Загнала себя в тупик": в Одессе женщина оставила записку и бросилась под поезд

"Загнала себя в тупик": в Одессе женщина оставила записку и бросилась под поезд

Женщина внезапно вышла на рельсы.

Сегодня, 15 февраля, около девяти часов утра возле железнодорожной станции "Слободская" произошла трагедия. Женщина решила покончить с собой.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По словам машиниста, женщина внезапно вышла на колеи перед приближением локомотива и хотя он затормозил, из-за короткого расстояния это оказалось бесполезным.

От полученных травм одесситка погибла на месте происшествия. По месту ее проживания правоохранители обнаружили предсмертную записку.

Местные Телеграммы-каналы пишут, что из заранее оставленной предсмертной записки, стало известно — подобное решение вызвано тем, что одесситка просто "загнала себя в тупик", и потому "нет смысла жить".

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

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Напомним, на железнодорожном переезде станции "Первенец" произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись локомотив и грузовой автомобиль MAN.

А в порту города Южного на 50-летнего сборщика поездов, который переводил стрелки на путях, наехал тепловоз. От полученных травм мужчина погиб.

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