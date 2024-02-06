"Загнали в норы, как ужей": украинские бойцы показали мощную ликвидацию российских солдат (видео)

Так, наши воины показали кадры отражения попытки российской пехоты прорваться на позиции бойцов 5-й отдельной штурмовой киевской бригады. Укрыться от огня ВСУ оккупантам не удалось.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощную ликвидацию российских солдат

"На 00:50 (минуте видео – ред.) наши воины загоняют оккупантов в норы, как ужей", – иронически заметил он.

Напомним, как сообщили в Генштабе, украинские войска ликвидировали на фронте еще 1020 российских оккупантов в течение суток 5 февраля. Также ВСУ уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

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