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"Загнали в норы, как ужей": украинские бойцы показали мощную ликвидацию российских солдат (видео)

"Загнали в норы, как ужей": украинские бойцы показали мощную ликвидацию российских солдат (видео)

"Загнали в норы, как ужей": украинские бойцы показали мощную ликвидацию российских солдат (видео)

Потери РФ/Иллюстративный фото / Фото: Associated Press

Враг продолжает нести потери в живой силе.

Так, наши воины показали кадры отражения попытки российской пехоты прорваться на позиции бойцов 5-й отдельной штурмовой киевской бригады. Укрыться от огня ВСУ оккупантам не удалось.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощную ликвидацию российских солдат

ВСУ показали мощную ликвидацию российских солдат

"На 00:50 (минуте видео – ред.) наши воины загоняют оккупантов в норы, как ужей", – иронически заметил он.

Напомним, как сообщили в Генштабе, украинские войска ликвидировали на фронте еще 1020 российских оккупантов в течение суток 5 февраля. Также ВСУ уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

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