Удары по Крыму

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Украина активизировала атаки, пытаясь перерезать важные линии снабжения Крыма, превращая его в «гигантскую мышеловку» для оккупантов.

Это подтверждает анализ спутниковых снимков и проверенных видео, опубликованных в New York Times.

В прошлом месяце Украина атаковала мосты и дороги в Крыму. Она начала эту волну ударов, атакуя системы противовоздушной обороны и радиолокационные системы по всему полуострову. Украинские военные также повредили энергосеть и топливные резервы, что привело к отключению электроэнергии и лишило российские войска ресурсов.

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По словам украинского военного аналитика Константина Машовца, это также вынудило некоторые российские войска на южном фронте перейти к оборонным операциям.

Как Россия укрепляла Крым

Авторы издания отмечают, что Россия годами укрепляла Крым, увеличивая свое военное присутствие, разворачивая современные средства противовоздушной обороны и береговые батареи, а также оснащая землю системами запуска ракет.

Истребители и бомбардировщики заполнили аэродромы, новые корабли присоединились к Черноморскому флоту, а Керченский мост стоимостью 3,7 миллиарда долларов предоставил России прямой доступ в Крым.

Украинская военная кампания

Первоначально украинская кампания по атакам по Крыму была направлена против российской сети противовоздушной обороны. По данным Киева, во время атак удалось уничтожить 31 систему ПВО и радаров.

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«Наибольшим успехом этих ударов, по словам Украины, стало то, что она назвала уничтожением радиолокационной системы „Нева-Б“ стоимостью 100 миллионов долларов, способной отслеживать цели на расстоянии до 370 миль. Эти атаки выявили значительные уязвимости российской обороны, изначально созданной для традиционных ракет и самолетов, а не для флота беспилотников», — говорится в сообщении.

Удары по мостам и дорогам

После ослабления противовоздушной обороны россиян Украина перешла к ударам по линиям снабжения — мостам и дорогам. Эти атаки создали динамику игры «кот-мышка», когда Россия спешит отремонтировать повреждения, а Украина снова наносит удар.

Как свидетельствуют снимки, 7 июня Украина повредила один такой мост — Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью на юге Украины. Россия быстро установила временный понтонный мост, но через несколько дней беспилотники снова ударили по временному мосту.

В последние две недели Россия, скорее всего, построила дамбу вдоль поврежденного моста, которую может быть труднее разрушить дронами. На снимках, сделанных компанией Vantor, занимающейся спутниковой съемкой, можно увидеть строительную технику, работающую на плотине.

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А рядом с мостами и железными дорогами, украинские дроны в течение месяца атаковали грузовые автомобили, топливные цистерны и поезда.

Атака по топливным и энергетическим объектам

Удары по топливным объектам и энергосетям повлекли за собой массовые отключения электроэнергии в Крыму. Это вызвало недовольство россиян, поэтому местные власти объявили чрезвычайное положение. На заправках закончилось топливо и тысячи людей покинули полуостров с начала последних ударов Украины.

В течение июня газета The Times подтверждала украинские удары по нефтегазовым хранилищам, компрессорным станциям и электростанциям.

Военный аналитик Машовец считает, что Украине может понадобиться несколько недель или месяцев, чтобы боевые возможности России ухудшились до такой степени, и она будет вынуждена отступить с позиций на юге Украины.

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По мнению украинского энергетического аналитика Геннадия Рябцева, нестабильная энергосистема Крыма на фоне атак «обнаружила системную уязвимость полуострова».

Напомним, в конце июня ГУР атаковало аэропорт «Бельбек» в Крыму, в результате чего РФ потеряла Миг-29.

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