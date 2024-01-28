Загорелась детская кроватка: две маленькие девочки погибли в пожаре на Житомирщине (фото)

Двое детей 2021 и 2022 годов рождения остались в доме без присмотра взрослых.

В воскресенье, 28 января, в частном доме в селе Грабняк Житомирского района в результате пожара погибли две маленькие девочки — 2021 и 2022 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вероятно, трагедия произошла из-за того, что загорелись вещи и детская кровать, стоявшая вплотную к печке.

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По предварительной информации, в этот день родители с тремя старшими детьми на время пошли к соседям, дома остались двое меньших деток. Когда они вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания.

Девочек вынесли на улицу и попытались привести в сознание, но безуспешно.

"Окончательная причина пожара и все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранительными органами", — сообщили спасатели.

Напомним, в ночь на 21 января в Днепре из-за пожара погибли женщина и трое детей.

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