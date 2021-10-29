Загорелось на кухне: в Днепре на пожаре в многоэтажке заживо сгорели два человека

Данные погибших устанавливают правоохранители.
В Днепре ночью 29 октября произошел пожар в многоэтажке. В результате чего погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Как стало известно, происшествие случилось в 16-этажном доме по улице Академика Янгеля в Чечелевском районе города. Там на 11 этаже 16-этажного дома загорелась трехкомнатная квартира.
"Спасатели установили, что возгорание возникло в помещении кухни трехкомнатной квартиры. Огонь начал распространяться по всей территории дома. Пламя уничтожило вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен квартиры. Во время ликвидации пожара, спасатели обнаружили два тела без признаков жизни. Данные устанавливаются”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной произошедшего, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что в Закарпатье в пожаре погибли женщина и ее 4-летний внук.