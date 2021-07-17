Загорелся и разбился с двумя людьми на борту: подробности аварии вертолета в Николаевской области

Загорелся и разбился с двумя людьми на борту: подробности аварии вертолета в Николаевской области

Вертолет упал на поле вблизи села Зайцево Новоодесского территориальной общины.

Вертолет Ми-2, который утром 17 июля загорелся и разбился в Николаевской области, принадлежал частному агропредприятию. Пассажир и пилот, находившихся в вертолете, погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, потерпевшего авиакатастрофу и упавшего на поле возле с. Излишне Новоодесской территориальной общины Николаевского района", — говорится в сообщении.

О причинах аварии вертолета пока не сообщается.

Напомним, авария произошла около 6:00 17 июля. Вертолет Ми-2 упал, в результате чего погибли два человека: пилот и помощник пилота. Пожар, составлявший 6 м2. пожарные в 06:15 локализовали и в 6:35 — ликвидировали.

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