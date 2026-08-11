Загорелся во время боевого задания: появились новые детали падения МиГ-29 в Одесской области (фото)

Падение МиГ-29 в Одесской области / © Государственное бюро расследований

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Вечером 10 августа в Березовском районе Одесской области потерпел крушение МиГ-29. Специалисты ищут «черные ящики». Самолет выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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«Во время активной части операции произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся и пилот потерял управление, но успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

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После авиатрощи следователи ДБР осмотрели место происшествия, изъяли и зафиксировали обломки самолета, собирают необходимые материалы, опрашивают свидетелей и военнослужащих.

Сейчас продолжаются поиски бортового регистратора — так называемого «черного ящика». Ее данные могут помочь установить происходящее с самолетом в последние минуты полета. После расшифровки и анализа записей следователи смогут сформировать предварительные аварии. ДБР будет проверять, были ли соблюдены правила подготовки к полету, его выполнения и эксплуатации истребителя.

Открыто уголовное производство о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу. Досудебное расследование продолжается.

Падение МиГ-29 в Одесской области. / © Государственное бюро расследований

Падение МиГ-29 в Одесской области. / © Государственное бюро расследований

Падение МиГ-29 в Одесской области. / © Государственное бюро расследований

Напомним, накануне вечером Воздушные силы сообщили, что в Одесской области загорелся и упал МиГ-29. Инцидент произошел, когда военные отражали атаку на область. Предварительно, при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация. В результате самолет загорелся, и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину.

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