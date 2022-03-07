Заготовленная легенда: военный эксперт не верит словам пленных россиян об "учениях"

По словам Жданова, россияне прекрасно знали, что едут в Украину воевать.

Российские оккупанты прекрасно знали, что едут в Украину на войну, хотя, попав в плен, утверждают об "учениях".

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

Эксперт обратил внимание, что попав в плен или на Юге или на Востоке Украины, оккупанты предоставляют одинаковые показания. Они уверяют, что были на учениях и ничего не знали о планах вторжения.

"Все, что они говорят, мол, были на учениях и командиры их заставили ворваться на территорию Украины — это заготовленная легенда на случай попадания в плен", — отмечает Жданов.

Военный эксперт предположил, что Россия просто запугала своих солдат. Мол, если они не скажут этого, их расстреляют.

"Это запугивание и "обработка" личного состава РФ перед применением. То есть они прекрасно знали, что едут в Украину. Они знали, что их задача — доехать до какого-то места и занять оборону. В основном, контрактники даже знали о возможном участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Однако им говорили, что это будет мгновенно и без сопротивления", — отмечает он.

По словам эксперта, в пользу Украины играет то, что россиян обманули о реальной ситуации, и это ломает их психологически.

Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Главной проблемой оккупантов Жданов назвал налаживание логистики. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.

Напомним, что в Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ. Также МВД Украины создало сайт "Ищи своих" с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ.