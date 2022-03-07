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Заготовленная легенда: военный эксперт не верит словам пленных россиян об "учениях"

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Заготовленная легенда: военный эксперт не верит словам пленных россиян об "учениях"

Интерфакс-Украина

По словам Жданова, россияне прекрасно знали, что едут в Украину воевать.

Российские оккупанты прекрасно знали, что едут в Украину на войну, хотя, попав в плен, утверждают об "учениях".

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.

Эксперт обратил внимание, что попав в плен или на Юге или на Востоке Украины, оккупанты предоставляют одинаковые показания. Они уверяют, что были на учениях и ничего не знали о планах вторжения.

"Все, что они говорят, мол, были на учениях и командиры их заставили ворваться на территорию Украины — это заготовленная легенда на случай попадания в плен", — отмечает Жданов.

Военный эксперт предположил, что Россия просто запугала своих солдат. Мол, если они не скажут этого, их расстреляют.

"Это запугивание и "обработка" личного состава РФ перед применением. То есть они прекрасно знали, что едут в Украину. Они знали, что их задача — доехать до какого-то места и занять оборону. В основном, контрактники даже знали о возможном участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Однако им говорили, что это будет мгновенно и без сопротивления", — отмечает он.

По словам эксперта, в пользу Украины играет то, что россиян обманули о реальной ситуации, и это ломает их психологически.

Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Главной проблемой оккупантов Жданов назвал налаживание логистики. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.

Напомним, что в Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ. Также МВД Украины создало сайт "Ищи своих" с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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