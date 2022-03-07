Заготовленная легенда: военный эксперт не верит словам пленных россиян об "учениях"

По словам Жданова, россияне прекрасно знали, что едут в Украину воевать.
Российские оккупанты прекрасно знали, что едут в Украину на войну, хотя, попав в плен, утверждают об "учениях".
Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью УНИАН.
Эксперт обратил внимание, что попав в плен или на Юге или на Востоке Украины, оккупанты предоставляют одинаковые показания. Они уверяют, что были на учениях и ничего не знали о планах вторжения.
"Все, что они говорят, мол, были на учениях и командиры их заставили ворваться на территорию Украины — это заготовленная легенда на случай попадания в плен", — отмечает Жданов.
Военный эксперт предположил, что Россия просто запугала своих солдат. Мол, если они не скажут этого, их расстреляют.
"Это запугивание и "обработка" личного состава РФ перед применением. То есть они прекрасно знали, что едут в Украину. Они знали, что их задача — доехать до какого-то места и занять оборону. В основном, контрактники даже знали о возможном участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Однако им говорили, что это будет мгновенно и без сопротивления", — отмечает он.
По словам эксперта, в пользу Украины играет то, что россиян обманули о реальной ситуации, и это ломает их психологически.
Ранее Олег Жданов заявил, что Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения. Главной проблемой оккупантов Жданов назвал налаживание логистики. Также он считает, что следующая неделя станет переломной в войне.
Напомним, что в Украине создали сайт "Оккупант" с данными о военнопленных РФ. Также МВД Украины создало сайт "Ищи своих" с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.,
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.