Заговорил об электоральных предпочтениях: Илон Маск в очередной раз оскандалился заявлениями об Украине

Не успел стихнуть скандал после заявлений Илона Маска о переговорах РФ с Россией, как он попал в другой.

Маск выдал заявление об электоральных предпочтениях украинцев.

Об этом он написал в комментарии под сообщением американского сенатора Линдси Грэма, который подверг критике его за предыдущие высказывания на своей странице в Twittеr. Маск написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию".

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – написал он.

Assuming you believe that the will of the people matters, we should, in any given conflict region, support the will of those who live there.



Большинство Украини невероятно терзает себя страной из Украины, но некоторые из основных достопримечательностей России и России. — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 6, 2022

За основу он предложил взять электоральные предпочтения украинцев в 2012 году.

Почти это electoral map of 2012. Blue является про-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 6, 2022

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", – добавил он.

В комментариях словам Маска противопоставили карту президентских выборов в Украине в 2019 году, где все регионы почти единогласно поддержали действующего президента Владимира Зеленского, что свидетельствует об объединении Украины.

Here's the electoral map of 2019. Do you think Zelenskyy ran on a "pro-Russian" platform? pic.twitter.com/nQZCevzeF1 — MartiniTower (@MartiniTower) October 6, 2022

Напомним, американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.