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Заговорил об электоральных предпочтениях: Илон Маск в очередной раз оскандалился заявлениями об Украине

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Заговорил об электоральных предпочтениях: Илон Маск в очередной раз оскандалился заявлениями об Украине

Илон Маск / Фото: Associated Press

Не успел стихнуть скандал после заявлений Илона Маска о переговорах РФ с Россией, как он попал в другой.

Маск выдал заявление об электоральных предпочтениях украинцев.

Об этом он написал в комментарии под сообщением американского сенатора Линдси Грэма, который подверг критике его за предыдущие высказывания на своей странице в Twittеr. Маск написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию".

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – написал он.

За основу он предложил взять электоральные предпочтения украинцев в 2012 году.

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", – добавил он.

В комментариях словам Маска противопоставили карту президентских выборов в Украине в 2019 году, где все регионы почти единогласно поддержали действующего президента Владимира Зеленского, что свидетельствует об объединении Украины.

Напомним, американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1922
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