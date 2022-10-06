Заговорил об электоральных предпочтениях: Илон Маск в очередной раз оскандалился заявлениями об Украине

Не успел стихнуть скандал после заявлений Илона Маска о переговорах РФ с Россией, как он попал в другой.
Маск выдал заявление об электоральных предпочтениях украинцев.
Об этом он написал в комментарии под сообщением американского сенатора Линдси Грэма, который подверг критике его за предыдущие высказывания на своей странице в Twittеr. Маск написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию".
"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – написал он.
Assuming you believe that the will of the people matters, we should, in any given conflict region, support the will of those who live there.— Elon Musk (@elonmusk) октябрь 6, 2022
Большинство Украини невероятно терзает себя страной из Украины, но некоторые из основных достопримечательностей России и России.
За основу он предложил взять электоральные предпочтения украинцев в 2012 году.
Почти это electoral map of 2012. Blue является про-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV— Elon Musk (@elonmusk) октябрь 6, 2022
"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", – добавил он.
В комментариях словам Маска противопоставили карту президентских выборов в Украине в 2019 году, где все регионы почти единогласно поддержали действующего президента Владимира Зеленского, что свидетельствует об объединении Украины.
Here's the electoral map of 2019. Do you think Zelenskyy ran on a "pro-Russian" platform? pic.twitter.com/nQZCevzeF1— MartiniTower (@MartiniTower) October 6, 2022
Напомним, американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".
Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.