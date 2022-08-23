Заграничные командировки мужчин: экономист считает, что нужно увеличить период для выезда, и объяснил почему

Кухта объяснил, что в условиях войны 3-4 дня нужно только на дорогу, а деловых поездок, он уверен, потребуется много.

Такое мнение высказал бывший исполняющий обязанности министра экономики (2020) в эфире совместного телемарафона во вторник, 23 августа.

"Я думаю, что эта командировка — хорошая идея. Хорошо, что ее ввели, но ее мало. 7 дней — это очень ограниченный срок, особенно в условиях войны, когда нет авиаперелетов. Человек всего 2-3 дня только добираться за пределы Украины. Особенно, могут быть еще пробки на границе.Потом нужно день-два на возвращение.Этих деловых поездок будет очень много.Потому что в условиях войны, когда только началась сниматься блокада портов, вся наша экономика построена на связях с другими странами., что мы сейчас зарабатываем и благодаря чему можем сражаться, все это зарабатывается на этих экономических связях", — отметил он.

Также Кухта подчеркнул, что нужно начинать снимать ограничения на выезд мужчин за границу. Он уверен, что "кто хотел сбежать, уже уехал из Украины".

Напомним, что Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу. Что нужно для выезда – читайте ЗДЕСЬ.

Кто хотел, тот уже убежал: Почему мужчинам-бизнесменам разрешают заграничные командировки

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