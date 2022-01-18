Заграждение из колючей проволоки и вертолетные площадки: как Украина усиливает границу с Беларусью (фото, видео)

Заграждение из колючей проволоки и вертолетные площадки: как Украина усиливает границу с Беларусью (фото, видео)

С начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников.

Из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки-рабицы, производят переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативную переброску резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке", говорится в сообщении.

С начала спровоцированного миграционного кризиса в соседней стране для обустройства границы Украины уже привлечено около 4630 бухт спирально-линейных заграждений. Значительную их часть предоставили органы местной власти Волынской области.

При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях. Для этого в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы в Черкасской области развернуто собственное производство, позволяющее производить проволочные заграждения, егозу, сетку-рабицу.

Уже сегодня пограничники способны самостоятельно производить ежесуточные заграждения, которые позволят обустроить участок границы протяженностью до трех километров.

Напомним:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что " у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины ". Он также анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.

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