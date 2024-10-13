Заграждения, которыми РФ "защищает" Крымский мост, плавают вблизи Керчи (фото)

Боновые заграждения, которыми Россия пытается защищать от возможных атак морских дронов ВСУ Керченский мост, плавают акваторией у берегов Керчи.

Соответствующие фото опубликовало издание "Радио Свобода Крым. Реалии".

Фрагменты боновых заграждений дрейфуют в районе городской набережной Керчи. Часть из них морское течение прибило к берегу в центральном районе города.

Боновые заграждения, которыми РФ пытается защищать Керченский мост/Фото: Радио Свобода Крым.Реалии

Боновые заграждения, которыми РФ пытается защищать Керченский мост/Фото: Радио Свобода Крым.Реалии

Напомним, эксперт рассказал, какой урон Крымский мост нанес экономике Украины.

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