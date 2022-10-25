"Загримировались ради нового ролика": ВСУ "закобзонили" группу кадыровцев благодаря видео в Тиктоке (видео)

В Украине благодаря ВСУ "задвухсотилась" группа кадыровцев.
Украинские защитники "демилитаризовали" группу кадыровцев в Херсонской области. Их местонахождение вычислили благодаря видео, которые те записали для Тиктока.
О ликвидации тиктокеров сообщил украинский военный Анатолий Штефан Штирлиц.
Отмечается, что на съемочную площадку кадыровцев прилетела украинская ракета. Около 40 из них отправились к праотцам, еще не менее 60 отправились в лазарет.
На кадрах видно, как группа кадыровцев приходит в себя после обстрела. Они вылезают из-под завалов здания и отряхиваются.
Следует отметить, что "демилитаризация" произошла благодаря любви кадыровцев к записыванию всяческих роликов. ВСУ в Сети опознали местность и ударили куда надо.
Пользователи Сети прокомментировали новый текток-ролик кадыровских кафиров:
- Лучший грим, который я когда-либо видела.
- Так расстроились, что головы пеплом посыпали.
- Позорные предатели своего народа еще Аллаха вспомнили.
Напомним, что в Луганской области в городе Рубежное "кадыровцы" выселяют местных жителей из их домов и там заселяются.
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