Загружал детское порно и публиковал в Telegram: в Хмельницкой области будут судить несовершеннолетнего парня

Дело о преступлении правоохранители передали в суд.
В Хмельницкой области будут судить несовершеннолетнего парня, загружавшего детское порно с форумов и публиковавшего его в Telegram.
Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.
Следствие установило, что подросток загружал детскую порнографию на запретных форумах и публиковал ее в Telegram.
Несовершеннолетнего разоблачили правоохранители. Ему инкриминируют части 3-5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины в редакции от 30.12.2020.
Дело о преступлении правоохранители передали в суд.
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