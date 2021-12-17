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Загружал детское порно и публиковал в Telegram: в Хмельницкой области будут судить несовершеннолетнего парня

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Загружал детское порно и публиковал в Telegram: в Хмельницкой области будут судить несовершеннолетнего парня

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Дело о преступлении правоохранители передали в суд.

В Хмельницкой области будут судить несовершеннолетнего парня, загружавшего детское порно с форумов и публиковавшего его в Telegram.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Следствие установило, что подросток загружал детскую порнографию на запретных форумах и публиковал ее в Telegram.

Несовершеннолетнего разоблачили правоохранители. Ему инкриминируют части 3-5 ст. 301 Уголовного кодекса Украины в редакции от 30.12.2020.

Дело о преступлении правоохранители передали в суд.

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