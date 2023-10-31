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"Загружайте приложение назад": "Дия" шутливо поздравила украинцев с Хеллоуином

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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"Загружайте приложение назад": "Дия" шутливо поздравила украинцев с Хеллоуином

"Дия" поздравила украинцев с Хеллоуином

В пресс-службе "Дии" заверили, что через их приложение не планируют присылать повестки.

Сервис государственных услуг "Дия" в шутливой форме поздравил украинцев с Хеллоуином и попросил загрузить приложение обратно.

Об этом сообщила пресс-служба госсервиса.

"Загружайте приложение назад. "Дия" не шлет повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween", — говорится в сообщении.

К сообщению авторы прикрепили фото с извещением от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Фотография сделана в стиле Хеллоуина.

"Дия" поздравила украинцев с Хеллоуином

Напомним, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опроверг активно распространяющуюся в СМИ информацию, что военнообязанным украинцам будут поступать повестки через приложение "Дия".

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Дата публикации
Просмотры
1739
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