Загрузку ожидают 64 судна: в черноморских портах наблюдается рекордная очередь кораблей

Из разблокированных в конце лета черноморских портов отправили уже почти два млн тонн аграрной продукции. Тем временем в "зерновой коридор" хотят войти еще 64 судна.

В черноморских портах находятся 64 судна, которые планируют войти через "зерновой коридор".

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил заместитель главы Администрации морских портов Украины по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов.

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По его словам, по состоянию на 1 сентября из разблокированных портов отправлено в другие страны 1,7 млн тонн аграрной продукции. 70 судов зашли в наши порты и столько же вышли в порты назначения. В целом экспорт возобновили более чем в 20 странах.

Кроме того, у Администрации морских портов уже есть заявки на вхождение еще 64 судов на загрузку.

“В августе уровень фрахта и уровень страховых тарифов снижаются. То есть бизнес поверил, что это работает. И очередь судов, которые наблюдаются в турецких территориальных водах, это доказывает. Иностранные судовладельцы и покупатели возвращаются в Украину, и мы экспортируем продукцию более чем в 20 стран мира. Сейчас больше всего в Турцию, Египет, Южную Корею и Европу", — сообщили в Администрации морских портов.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты посреди разрушенного квартала начали отстраивать детский сад.

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