Загрязнение Десны и Сейма: Госводагентство сообщило хорошую и плохую новости

По состоянию на прошлые сутки, 18 сентября, в реке Десна в пределах Киевской области наблюдается уменьшение визуальных признаков загрязнения воды. В Сумской области пробы воды из Сейма указывают на повторный вброс загрязняющих веществ в реку.

Об этом сообщил Telegram-канал "Госводагентства".

"В реке Десна в Киевской области перемещение [загрязненной воды – ред.] не фиксируется, незначительные признаки загрязнения фиксируются ориентировочно на 336 км, между селами Летки и Рожны, от впадения реки Сейм", – рассказал заместитель главы Госводагентства Игорь Гопчак.

По его словам, вода стала светлее, неприятного запаха нет, мора рыбы и других водных биоресурсов не наблюдается.

В то же время результаты лабораторных исследований указывают на изменение показателей качества воды в устьевом участке Десны от села Летки до впадения Сейма. Основными причинами этого являются природные особенности рельефа дна реки и характер течения.

В Сейме до сих пор фиксируется загрязнение органического характера. Но есть и худшая новость – пробы воды обнаружили повторное органическое загрязнение Сейма в Сумской области, которое продвигается в Черниговскую область.

В Госводагентстве добавили, что водохозяйственные организации осуществляют меры по насыщению кислородом воды в Десне с помощью четырех аэрационных установок, установленных в районе сел Пирново, Летки и Пуховка.

Напомним, "Киевводоканал" подчеркнул, что ситуация с качеством питьевой воды контролируется. Качество воды, подаваемой в дома киевлян, отвечает всем установленным нормам, никакой угрозы для потребителей нет.

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