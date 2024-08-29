Загрязнение рек Сейм и Десна: какие мероприятия проведут по локализации и ликвидации последствий

Госэкоинспекция, Госводагентство, Черниговская и Киевская ОВА, Минокружение осуществят мероприятия по абсорбции загрязняющих веществ в реке Десна путем внесения в поверхностные воды активного ила и тому подобное.

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля проведено заседание Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по загрязнению реки Сейм в Сумской и Черниговской областях и возможному загрязнению Десны в Черниговской и Киевской областях.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В заседании принял участие первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник, представители Госводагентства, Государственной экологической инспекции, Украинского гидрометеорологического института, Сумской, Черниговской и Киевской областных военных администраций.

По решению комиссии органам исполнительной власти и местного самоуправления предоставлен ряд поручений по локализации и ликвидации загрязнения на реках Сейм и Десна.

В частности, Госэкоинспекция, Госводагентство, Черниговская и Киевская ОВА, Минокружение осуществят мероприятия по абсорбции загрязняющих веществ в реке Десна путем внесения в поверхностные воды активного ила и другие мероприятия.

Кроме того, Госводагентство наработает варианты перебрасывания дополнительных объемов чистой воды для разбавления концентрации загрязняющих веществ в реке Десна.

Госрыбагентство с органами местного самоуправления с участием ГСЧС, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы продолжат сбор и захоронение мертвой рыбы (в случаях мора).

Для недопущения вторичного загрязнения реки Десна также поручено установить барьерные рубежи – сетки для ловли мертвой рыбы по течению рек.

После реализации всех мер по локализации и ликвидации загрязнения Минокружение предоставит информацию о динамике изменения качества воды в реке Десна.

Местные органы должны обеспечить надлежащую водоподготовку с учетом ситуации в целях бесперебойного централизованного водоснабжения Киева.

В Министерстве окружающей среды напомнили, что ловить рыбу из рек Десна и Сейм и производить ее продажу запрещено. Госпродслужба ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в этих регионах. Осуществляется информирование населения о вероятной опасности использования воды из реки Сейм для поения скота и полива овощей.

Сегодня на реках Сейм и Десна осуществляется кризисный мониторинг состояния качества воды — Госэкоинспекция вместе с Госводагентством ежедневно осуществляют отбор проб. Уже отобрано более 50 проб воды и проведены лабораторные исследования.

Никаких превышений высокотоксичных компонентов не обнаружено. Фиксируется загрязнение органического характера.

По последним лабораторным исследованиям:

По данным Госводагентства на участке реки Сейм в Сумской области отмечается положительная динамика увеличения уровня растворенного кислорода в воде.

Относительно качества воды в реке Десна. По результатам последних исследований, она находится в пределах нормы.

Угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна на Черниговщине и Сумщине не производятся, подчеркнули в Министерстве окружающей среды.

Напомним, в реке Сейм в Сумской области обнаружили массовый мор рыбы. Причиной стало попадание в водоем большого количества органических веществ, что снизило уровень кислорода в воде.

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